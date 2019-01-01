البنزرتي: الديربي أوفى بوعوده وتبقى مكانة الرجاء في قلبي

الوداد والرجاء أحباب في ديربي كازابلانكا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب فوزي البنزرتي؛ المدير الفني للوداد المغربي، عن رضاه على المستوى الذي قدمه فريقه في لقاء الديربي أمام الوداد، مؤكدًا أن الأخطاء جزء من كرة القدم.

ديربي المغربي حسمه التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على ملعب مراكش، ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين. (طالع التفاصيل)

وقال البنزرتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أعلم أن المباراة لن تكون سهلة، الديربي معروف بضغوطاته فلا مجال به للأخطاء، وكل فريق يدخله بحذر، كما أنه يتطلب استعداد خاص، وما زاد من صعوبة اللقاء أنني أعرف الرجاء وقته، فقد سبق ودربته وله مكانة في قلبي، لأنني شاركت معه في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "هناك بعض الأخطاء التي وقعنا بها، منها أننا لم نتمكن من المحافظة على تقدمنا مرتين، لكن الأخطاء جزء من كرة القدم، وفي الأخير الديربي أوفى بوعوده".

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التونسي اختتم: "المباراة جاءت في مستوى يليق بتاريخ الفريقين، ورغم خسارتنا لنقطتين إلا أننا لا نزال على صدارة جدول الترتيب ونقترب من حسم اللقب لصالحنا".

يذكر أن التعادل حافظ على فارق النقاط بين الفريق، حيث يتصدر الوداد برصيد 53 نقطة، ويحل الرجاء ثانيًا بـ44 نقطة، وللأخضر مباراة مؤجلة.