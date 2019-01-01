ديربي المغرب | فيديو - قذيفة صاروخية تمنح الرجاء التعادل أمام الوداد

النسور لم ينجحوا في الثأر من هزيمة الدور الأول

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم التعادل السلبي دون أهداف ديربي المغربي بين الوداد والرجاء بهدفين لكل منهما، على ملعب مراكش، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المغربي للمحترفين.

وليد الكرتي أشعل الديربي مبكرًا بهدف في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعدما استلم عرضية هوائية طولية خلف مدافعي الأخضر، ليسددها في الشباك على يمين حارس المرمى.

النسور لم يتأخروا في إحراز التعادل وعادوا بالدقيقة 21 بأقدام سفيان رحيمي، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ لمدافعي وداد الأمة.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أعاد صلاح الدين السعيدي التقدم للوداد من جديد بإحراز الهدف الثاني من رأسية بعد عرضية من ضربة ركنية.

ومن قذيفة صاروخية من وسط الملعب بأقدام محسن ياجور، تعادل الرجاء للمرة الثانية في الدقيقة 72.

التعادل حافظ على فارق النقاط بين الفريق، حيث يتصدر الوداد برصيد 53 نقطة، ويحل الرجاء ثانيًا بـ44 نقطة، وللأخضر مباراة مؤجلة.