ديربي المغرب | فيديو - قذيفة صاروخية تمنح الرجاء التعادل أمام الوداد
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حسم التعادل السلبي دون أهداف ديربي المغربي بين الوداد والرجاء بهدفين لكل منهما، على ملعب مراكش، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المغربي للمحترفين.
وليد الكرتي أشعل الديربي مبكرًا بهدف في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعدما استلم عرضية هوائية طولية خلف مدافعي الأخضر، ليسددها في الشباك على يمين حارس المرمى.
#بطولة_إتصالات_المغرب| #الديربي د.25| الوداد الرياضي 1-0 الرجاء الرياضي هدف وليد الكرتي في الدقيقة 13.@RCAOfficiel1949 @WACofficiel pic.twitter.com/RU8sVAvwSp— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢١ أبريل ٢٠١٩
النسور لم يتأخروا في إحراز التعادل وعادوا بالدقيقة 21 بأقدام سفيان رحيمي، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ لمدافعي وداد الأمة.
#بطولة_إتصالات_المغرب|د.25| #الديربي #الوداد الرياضي #الرجاء الرياضي هدف التعادل للرجاء سفيان رحيمي في الدقيقة21.@RCAOfficiel1949 @WACofficiel pic.twitter.com/kRgTbNAzmW— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢١ أبريل ٢٠١٩
وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أعاد صلاح الدين السعيدي التقدم للوداد من جديد بإحراز الهدف الثاني من رأسية بعد عرضية من ضربة ركنية.
#بطولة_إتصالات_المغرب|د.25| #الديربي #الوداد_الرياضي #الرجاء_الرياضي هدف لفائدة الوداد صلاح الدين #السعيدي في الدقيقة 45+1.@RCAOfficiel1949 @WACofficiel pic.twitter.com/fxzp9Tc7Fh— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢١ أبريل ٢٠١٩
ومن قذيفة صاروخية من وسط الملعب بأقدام محسن ياجور، تعادل الرجاء للمرة الثانية في الدقيقة 72.
#بطولة_إتصالات_المغرب| #الديربي #الوداد_الرياضي #الرجاء_الرياضي هدف التعادل للرجاء محسن #ياجور في الدقيقة 72.@RCAOfficiel1949 @WACofficiel pic.twitter.com/FVk7lz83sN— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢١ أبريل ٢٠١٩
التعادل حافظ على فارق النقاط بين الفريق، حيث يتصدر الوداد برصيد 53 نقطة، ويحل الرجاء ثانيًا بـ44 نقطة، وللأخضر مباراة مؤجلة.
⚡️ “جماهير جول تختار حكيم زياش كأفضل لاعب عربي حاليًا🔝”https://t.co/gbcA8EmuEm— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ أبريل ٢٠١٩