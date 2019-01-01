كارتيرون: يجب أن تفتخر الكرة المغربية بديربي الرجاء والوداد

تعادل مثير حسم ديربي المغرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاب الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للرجاء المغربي، على فريقه سوء التعامل مع هجمات الوداد خلال ديربي المغربي، مؤكدًا أن المباراة كان مثيرة.

ديربي المغربي حسمه التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على ملعب مراكش، ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اليوم ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا استقبال هدفين في الديربي، كان لا بد أن نكون أكثر ذكاء في التعامل مع هجمات الوداد، لأن في مثل هذه المباريات الكبيرة لا مجال للتساهل أو الأخطاء".

وأضاف: "رغم أخطائنا إلا أنني استمتعت بالمباراة حقًا، الفريقان قدما مباراة كبيرة وكان كل منا قادر على خطف الثلاث نقاط وفقًا للفرص الكثيرة التي أتيحت طوال أحداث المباراة، بالفعل كانت مباراة على المستوى المطلوب، وعلى الكرة المغربية أن تفخر بهذا الديربي".

الفرنسي اختتم: "نحن لن نتساهل في المنافسة على المركز الثاني، هذه رسالة لكل منافسينا، وأتمنى التوفيق للوداد في دوري أبطال أفريقيا".

يذكر أن التعادل حافظ على فارق النقاط بين الفريق، حيث يتصدر الوداد برصيد 53 نقطة، ويحل الرجاء ثانيًا بـ44 نقطة، وللأخضر مباراة مؤجلة.