بطلها البليهي .. صفقة تبادلية ضخمة بين الهلال والشباب

هل يرحل البليهي عن نادي الهلال؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، عن صفقة تبادلية ستتم بين ناديي الهلال والشباب، سيكون بطلها المدافع علي البليهي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ولم تنجح محاولات نادي الهلال خلال الوقت الحالي، من أجل تجديد عقد البليهي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث رفض العرض المقدم من الزعيم، بسبب مدته وقيمته المالية.

وأشار الفريح عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن ناديي الهلال والشباب سيُجريان صفقة تبادلية، عن طريق انضمام حسان تمبكتي للزعيم، والبليهي إلى الليوث.

وجاء نص تغريدة الفريح كالآتي: "حسان تمبكتي إلى الهلال، وعلي البليهي إلى الشباب، اعتبارًا من الموسم القادم".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا قيمته 4.5 مليون ريال في موسم واحد، ولكن وكيل اللاعب طلب التوقيع لمدة موسمين بعقد قيمته 14 مليون ريال، ولم يتم حسم تجديد التعاقد حتى الآن.