البلطان ردًا على الصائغ : بطولات الشباب أكبر من الأهلي لذلك مواجهتنا ليست كلاسيكو

الصائغ رئيس الأهلي يرى أن مباراتنا أمامه ليست كلاسيكو، فهو رأي خاصًا به بالتأكيد

واصل خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي تصريحاته القوية تجاه النادي الأهلي، على خلفية تصريحات رئيس الراقي أحمد الصائغ التي أطلقها عقب مواجهة الفريقين في بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وكان رئيس الراقي أحمد الصائغ قد صرح عقب مواجهة الفريقين، حيث رفض إطلاق لقب الكلاسيكو على مباراة الفريقين نظرًا لأن المواجهة أمام الشباب ليست جماهيرية من الطرفين.

وفي تصريحات تلفزيونية قال البلطان : "يبدو أن رئيس الأهلي يحاول اكتساب نقطة جديدة لدى جماهيره وهو من أطلق على المباراة كلاسيكو وليس أنا، وفيما يخص مواجهتنا أمامهم فهي 3 نقاط مضمونة لنا".

البلطان أكمل تصريحاته : "أحمد الصائغ رئيس الأهلي يرى أن مباراتنا أمامه ليست كلاسيكو، فهو رأي خاصًا به بالتأكيد".

وبالحديث بلغة البطولات قال البلطان : "الشباب لديه بطولة قارية و6 ألقاب دوري، في المقابل الأهلي كل 30 عامًا يحصد بطولة الدوري، فلذلك من المنطقي عدم اطلاق وصف كلاسيكو على مباراتنا، والمنطقي أن نُطلقه على مواجهة الشباب والأهلي".

وأنهى رئيس الليوث حديثه موجهًا رسالة إلى رئيس الأهلي قائلاً : "أنصح أحمد الصائغ بالاهتمام بشؤون ناديه، وأريد أن أسأله هل أنت قادر على التوقع مع لاعب؟"

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يُذكر أن نادي الشباب كان قد تغلب على الأهلي في المباراة الماضية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف مقابل لا شيء.