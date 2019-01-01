البلطان ردًا على رئيس المركز الإعلامي للأهلي: لن أرد إلا على الرؤساء

الأهلي حقق فوزًا عريضًا على الشباب أمس الجمعة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، حول هزيمة فريقه أمام أهلي جدة في مباراة الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الأهلي الفوز على الشباب، بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الجمعة، ضمن الجولات الأخيرة في الدروي السعودي للمحترفين.

وقال البلطان في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "محمد بن فيصل رئيس الهلال خالفه الصواب في تصريحه أن الدوري السعودي يفقتد للعدالة".

وأضاف: "بن فيصل كان لن يتحدث بهذا الأمر في حالة تحقيق فريقه نتائج إيجابية، وسنلعب في الجولات المقبلة بعيدًا عن أي مؤثرات".

ورد البلطان على تصريحات سالم الأحمدي رئيس المركز الإعلامي للأهلي والذي قال: "الأهلي رغم فوزه برباعية إلا أنه لا يسقط على الشباب مثل ما يفعل الأخرون"، قال رئيس الشباب: "لن أرد عليه أنا أرد فقط على الرؤساء".

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ويحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، وخلفه التعاون والأهلي برصيد 46 نقطة.