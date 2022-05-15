"البعض يرى ظلم الهلال عدالة، لقد تضرر بالفعل من جدول الدوري"

سار الناقد الرياضي عيسى الجوكم ضد التيار ودافع عن الهلال ونفى تمامًا أن يكون المستفيد الأوحد والأكبر من تأجيل مباريات الدوري السعودي وتمديد نهايته حتى الـ23 من يونيو القادم بدلًا من 29 مايو الجاري.

لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين كانت قد أعلنت الجدول الجديد لمباريات الدوري السعودي بعد تأجيل بقية مواجهات الجولة الـ27، وقد أثار ذلك الكثير من ردود الفعل وجاء أبرزها في طريق أن الهلال هو الأكثر استفادة من ذلك فيما تضرر البقية.

ما القصة؟ لماذا تأجل الدوري السعودي؟

القصة بدأت بإعلان وزارة الرياضة السعودية إيقاف المنافسات الرياضية الرسمية في المملكة بشكل كامل بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وبناءً على ذلك أعلنت رابطة دوري المحترفين تأجيل بقية مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي التي انطلقت يوم أمس.

وبعد عدة ساعات، أعلنت الرابطة المواعيد الجديدة للمباريات وكانت المفاجأة بتأجيل استئناف الدوري حتى الـ21 من مايو الجاري، وهو ما أدى لتغيير موعد نهاية الموسم وتمديده لـ25 يومًا تقريبًا.

قرارات لجنة المسابقات في الرابطة واجهت انتقادات لاذعة من العديد من الصحفيين والنقاد الرياضيين وشريحة هائلة من الجمهور، وقد طالب الجميع بإعادة النظر في تلك الجدولة لآثارها الضارة على الأندية واللاعبين والمنتخب السعودي الذي سيدشن في يونيو القادم استعداداته لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ماذا قال الجوكم عن موقف الهلال من تأجيل الدوري السعودي؟

الجوكم وخلال حواره مع قناة "أم بي سي أف أم" أوضح أن الهلال تضرر بالفعل من جدول مباريات الدوري السعودي حين اضطر للعب في ثاني أيام عيد الفطر السعيد رغم مشاركته في 6 مباريات من دوري أبطال آسيا خلال إبريل الماضي.

وأوضح الناقد الرياضي أن أي نادٍ جماهيري آخر لم يكن ليقبل بما وافق عليه الهلال وكانت إعلامه وجمهوره سيشنون حملات كبيرة لتغيير تلك الجدولة، واصفًا البعض ممن يتهمون الهلال بالاستفادة من الجدولة الجديدة بأنهم يرون العدل في ظلم الفريق الأزرق.

وأضاف "الجميع ينظر إلى الهلال والاتحاد في قضية تأجيل الدوري السعودي، لكن هناك 14 نادٍ آخر يهمهم الأمر ويلعبون في البطولة وجميعهم استفادوا من التأجيل لاستعادة المصابين والحصول على قسط من الراحة وكل هذا، هذا بجانب أن ما حدث كان طارئًا وليس اختيار لجنة المسابقات، ولذا ما يُطرح في الإعلام أمر مؤسف للغاية خاصة تركيز الحديث عن الهلال والاتحاد".

تابع "حتى الاتحاد استفاد من التأجيل في استعادة مصابيه وتجهيزهم جيدًا وخاصة الثلاثي حجازي وكورونادو والبيشي، الحديث عن استفادة الهلال غريب جدًا، الاتحاد حتى لو خسر من الهلال وفاز في بقية المباريات سيتوج بطلًا للدوري، الحديث المثار أصفه بالعشوائي وقد انزلق له الكثير من الإعلاميين الكبار للأسف".

تابع حول استفادة الهلال "هل تريدون أن يلعب الهلال أمام الاتحاد يوم الثلاثاء وبعد 48 ساعة يخوض نهائي الكأس؟ هل هذا منطقي برأيكم؟ نؤمن بالمناكفات والإثارة المحمودة لكن هذا طرح غريب، وقد تبناه الإعلام والجمهور، تلك الاتهامات التي أكيلت لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات مضحكة للغاية".

"الهلال لم يعترض على الجدول الذي أجبره على اللعب ثاني أيام العيد بعدما أنهى للتو مبارياته في آسيا، وبعدها ينتقل إلى ضمك ثم إلى الدمام لمواجهة الاتفاق وبعدها إلى جدة لمواجهة الاتحاد، البعض بصراحة يرى ظلم الهلال عدالة".

يُشار إلى أن الهلال يُطارد الاتحاد على صدارة جدول الترتيب، إذ يتخلف عنه بفارق 5 نقاط حاليًا قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

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