البرازيلي سوزا يخلف بولنت في قيادة الريان القطري

خسر الريان بخماسية مقابل هدف أمام الاتحاد في جدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كلف مجلس إدارة نادي الريان القطري برئاسة سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني البرازيلي سوزا بقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة القادمة.

وبحسب الحساب الرسمي للنادي القطري، فأن إدارة الريان عقدت اجتماعًا معه بحضور نائب الرئيس عبدالله عزالدين المطوع والجهاز الإداري للفريق .

وكان مجلس إدارة نادي الريان قد وافق علي قبول الاستقالة التي تقدم بها المدرب بولنت من تدريب الفريق الأول عقب الخسارة الثقيلة أمام نادي اتحاد جدة.

على طريقة سوبر ماريو، مبابي يقضي على اليونايتد في أولد ترافورد ويستعد لمواجهة حديقة الأمراء 🔥🔥 pic.twitter.com/TGlNioxO7a — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

وخسر الريان بخماسية مقابل هدف أمام الاتحاد في جدة ضمن أولى مباريات الفريقين بمجموعات دوري أبطال آسيا.

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ومن جانبه عبر سوزا ترحيبه بقيادة الريان خلال المرحلة القادمة، ووعد بتقديم كل ما لديه من أجل تحقيق أهداف بعد الثقة الكبيرة التي مُنحت له من قبل مجلس إدارة نادي الريان.

ومن المنتظر أن يقود البرازيلي سوزا تدريبات الرهيب التي ستقام اليوم في السادسة مساءً بملعب الريان.