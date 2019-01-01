البدري يتحدث عن انتقادات النني وكوكا.. ومتابعة كهربا

البدري يسعى لتحقيق إنجازات مع المنتخب المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن انتقادات جماهير وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

وتولى حسام البدري تدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري المدير الفني السابق الذي رحل عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "أرغب في الحفاظ على كلًا من محمد النني وأحمد حسن كوكا، رغم الانتقادات القوية في الفترة الأخيرة، وأرغب في بناء عناصر جديدة".

وأضاف: "أتابع محمود عبدالمنعم كهربا مع ناديه البرتغالي، وغير مهتم بانتقاله إلى الأهلي من عدمه، ونتابع في الوقت الحالي الكثير من اللاعبين أيضًا".

إقرأ أيضًا - ولي العهد السعودي يرفع عرض شراء مانشستر يونايتد لرقم فلكي

وتابع البدري: "هدفي مع المنتخب المصري في الفترة المقبلة هي الوصول إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، والوصول إلى كأس العالم".

وحقق منتخب مصر أول فوز مع البدري في اللقاء الودي الذي جمعهم مع بوتسوانا، المعسكر الماضي والذي انتهى بهدف دون رد.