الدوري السعودي - الباطن يعود للانتصارات أمام الفتح وأحد يخطف نقطة من الحزم

ورفع هذا الفوز رصيد الباطن إلى النقطة الـ22 في المركز الثالث عشر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

استعاد نادي الباطن الانتصارات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب تحقيق الفوز على حساب الفتح بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ورفع هذا الفوز رصيد الباطن إلى النقطة الـ22 في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ32 في المركز السابع.

الباطن تقدم الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 19 عن طريق البرازيلي جونثان، بعد أن أستغل تسديدة اصطدمت بمدافعي الفتح ويسكنها في الشباك.

جولة مثيرة انتهت وشهدت تغييرات كثيرة في الجدول، انتصار اتحادي وتعادل هلالي، قلص الفارق بينه وبين #النصر إلى 4⃣ نقاط.🔥 pic.twitter.com/XbzYMmPZTn — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 9, 2019

وعاد اللاعب نفسه لإضافة الهدف الثاني مستغلاً كرة مرتدة تلاعب فيها بدفاع الفتح ووضعها على يمين الحارس الأوكراني ماكسيم، ليحقق الباطن انتصار مهم يقترب على إثره من الهروب من مراكز الخطر.

وفي نفس الجولة تعادل فريقي الحزم وأحد بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي انتهت منذ قليل، على ملعب نادي الحزم.

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وتقدم ديوجو سالوماو للحزم في الدقيقة 29، ثم تعادل كارل مجاني لأحد من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ثم رد كينيدي اجيواناننيك بالهدف الثاني للحزم في الدقيقة 72، قبل أن يتعادل مجاني مجددًا لأحد في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ورفع الحزم رصيده إلى 24 نقطة، ليصعد إلى المركز الحادي عشر في جدول دوري المحترفين، بينما بقي أحد في المركز السادس عشر، برصيد 14 نقطة.