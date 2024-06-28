"الإنتر والاعتداء الجنسي" .. مفاجآت تهدد صفقة الاتحاد المحتملة

صدمة في ميركاتو نادي الاتحاد..

في اليومين الماضيين.. حصل نادي الاتحاد السعودي على "الضوء الأخضر"؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي، خلال صيف العام الحالي.

هذا النجم هو الأيسلندي ألبرت جودموندسون؛ الذي صرح أندريس بلاسكيز، الرئيس التنفيذي لنادي جنوى الإيطالي، بأنه لن يقف أمام مستقبل اللاعب، إذا أراد الرحيل للحصول على أموال أكثر.

هذه التصريحات قربت صفقة جودموندسون، الذي يجيد في مراكز خلف المهاجم والجناحين الأيسر والأيمن، من الانضمام إلى العميد الاتحادي، الذي وضع اللاعب ضمن أولوياته، في صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن.. صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الجمعة، بإعلانها دخول العملاق الإيطالي إنتر، في صفقة التعاقد مع النجم الأيسلندي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية عن أن عرض إنتر، لا يُمكن أن يصل إلى المبلغ الذي قد يقدمه العرب - في إشارة إلى الاتحاد -؛ إلا أن رغبة اللاعب قد تلعب دورًا في حسم الصفقة للنيراتزوري.

وأوضحت أن إنتر يعمل على توفير مساحة في "سلم الرواتب"، قبل حسم صفقة ألبرت جودموندسون؛ وذلك من خلال الاستغناء عن بعض اللاعبين، في الميركاتو الصيفي.

اتهامات الاعتداء الجنسي تهدد مسيرة اللاعب

ولن يكون دخول إنتر في الصفقة، هو "العائق" الوحيد أمام الاتحاد، للتعاقد مع النجم الأيسلندي؛ حيث يواجه اللاعب اتهامات بـ"الاعتداء الجنسي"؛ وفقًا لنفس الصحيفة.

جودموندسون الذي تم تبرئته في الأيام الماضية بشكل مبدئي، من اتهامات "الاعتداء الجنسي" في بلاده، يستعد لحضور جلسات الاستئناف في القضية؛ حيث أنه حال إدانته سيُحكم عليه بـ"السجن" رسميًا.

وشددت الصحيفة على أن نادي إنتر، إذا تعاقد مع ألبرت جودموندسون، في صيف العام الحالي؛ سيضع بندًا يتيح له فسخ العقد مباشرة، حال إثبات إدانة اللاعب في قضية "الاعتداء الجنسي".