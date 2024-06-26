"نحن لسنا سجنًا!" .. الاتحاد يحصل على الضوء الأخضر للتعاقد مع نجم الدوري الإيطالي

نجم الدوري الإيطالي مرشح بقوة للانتقال إلى الاتحاد..

حسم نادي جنوى الإيطالي، "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، المستهدف من فريق الاتحاد السعودي، خلال صيف العام الحالي.

الأيسلندي ألبرت جودموندسون ارتبط اسمه بقوة، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ دون تأكيد أو نفي من أي مصدر رسمي، خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق.. اعترف أندريس بلاسكيز، الرئيس التنفيذي لنادي جنوى، بوجود مفاوضات من السعودية وبعض الفرق الأوروبية والإيطالية؛ للتعاقد مع جودموندسون.

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بلاسكيز قال في تصريحات مع "Telenord"، مساء اليوم الأربعاء: "نحن لسنا سجنًا.. إذا أراد جودموندسون أو أي لاعب، الرحيل عن صفوف الفريق، وخوض تجارب احترافية أخرى، فلا يمكننا إيقاف مسيرتهم المهنية".

وشدد الرئيس التنفيذي، على أن مسيرة لاعب كرة القدم "قصيرة"؛ ومن حقه البحث عن فرص أخرى، توفر له المزيد من الأموال.

واعترف أندريس بلاسكيز، أنه أوقف رحيل النجم الأيسلندي، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوى، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ من أجل تحقيق الأهداف التي كانت مرسومة في 2023-2024.

واختتم بلاسكيز تصريحاته؛ بالقول: "لكن الآن.. نحن نرحب برحيل ألبرت جودموندسون؛ حيث ننتظر وصول عروض ملموسة، من أجل اتخاذ القرار النهائي".

جدير بالذكر أن جودموندسون البالغ من العمر 27 سنة، والذي يجيد في الجناحين الأيسر والأيمن وخلف المهاجم، سجل 16 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 37 مباراة رسمية مع نادي جنوى، في الموسم الرياضي الماضي.