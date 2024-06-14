الإصابة تبعد نجم النصر عن أولى مباريات اليورو 2024 .. "المدرب متمسك ببقائه في أوروبا"

غياب نجم النصر يسبب أزمة كبيرة لمنتخب بلاده في انطلاقة بطولة كأس أمم أوروبا..

أصبح الدولي إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، عمليًا، خارج حسابات المنتخب الإسباني، للمشاركة في أولى مباريات الماتادور في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويستهل منتخب إسبانيا، مشواره في كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا، بمواجهة كرواتيا، غدًا (السبت) على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي تشهد مواجهة نارية بين منتخبات (إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا)، خلال البطولة الأوروبية التي تقام خلال الفترة بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو المُقبل.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن غياب لابورت يمثل خسارة كبيرة للدفاع الإسباني الذي يقع في المجموعة الثانية، فيما استقر المدير الفني لويس دي لا فوينتي على البدء بالثنائي ناتشو مع روبين لو نورماند في قلب الدفاع.

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وتأكد غياب مدافع النصر، عن المشاركة في مباراة كرواتيا، بسبب إصابة عضلية ساقه اليمنى، ورغم خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي في صالة الألعاب الرياضية، إلا أنه يصعب لحاقه بالمباراة الأولى في اليورو، علمًا بأن لابورت يعد عنصرًا أساسيًا في قائمة لا فوينتي على مدار العام ونصف العام، الذي تولى فيه قيادة المنتخب الإسباني، خلفًا للمدرب لويس إنريكي الذي رحل عن تدريب الماتادور بعد مغادرة بطولة كأس العالم (قطر 2022) من دور الـ16 أمام المغرب.

ورغم إصابة لابورت، إلا أن مدرب إسبانيا، يصرّ على مشاركته فور التعافي من الإصابة، إلا أنه يرفض الدفع به في مباراة كرواتيا، لعدم المخاطرة به، فيما يريد مدافع مانشستر سيتي السابق، تسريع عملية تعافيه، حيث يرى الجهاز الفني أنه سيكون مهمًا في المرحلة النهائية من البطولة الأوروبية، فيما يُتوقع أن يعود اللاعب للمشاركة في المباراة التالية أمام إيطاليا، المقررة في 20 يونيو الجاري.

وتغيب لابورت عن آخر مباراتين مع النصر، في موسم 2023-2024، أمام الاتحاد في ختام منافسات دوري روشن السعودي، والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للإيقاف، بقرار من لجنة الانضباط، بداعي ارتكابه سلوكًا مشينًا في مباراة الرياض، بالجولة قبل الأخيرة من الدوري.