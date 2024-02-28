بعد الإدلاء بإفادته .. قرار حاسم من مدرب النصر مع كريستيانو رونالدو

في انتظار قرار لجنة الانضباط بشأن واقعة كريستيانو رونالدو..

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اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قرارًا حاسمًا مع "مواطنه" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الحزم.

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النصر يستضيف الحزم، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ضم المدير الفني البرتغالي، الأسطورة رونالدو إلى قائمة النصر، التي تستعد لمواجهة الحزم، مساء الغد.

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قرار كاسترو؛ يأتي بعد ساعات قليلة من إدلاء كريستيانو بـ"إفادته"، أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن واقعته في مواجهة الشباب الأخيرة.

النصر فاز (3-2) على الشباب، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت توجيه رونالدو، "حركات" وصفت بأنها بذيئة وغير أخلاقية، إلى جماهير الليث، التي هتفت كثيرًا باسم غريمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن الأسطورة البرتغالية مهدد بـ"الإيقاف" لمدة مباراتين، مع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال سعودي؛ إذا تم إدانته وإثبات تعمده إهانة جماهير نادي الشباب؛ وهو ما قد يعني إمكانية غيابه أمام الحزم.

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