"الأرقام القياسية تجري ورائي" .. رونالدو يكشف عن هدفه مع النصر ويتوعد الهلال!

ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد مباراة الوحدة؟

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أعرب كريستيانو رونالدو، نجم فريق الكرة بنادي النصر، عن أمله بإنهاء الموسم متوجًا بلقب مع العالمي، مشيدًا بالفوز العريض الذي حققه الفريق على الوحدة.

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النجم البرتغالي سجل ثلاثة أهداف، ليقود النصر لفوز كبير على الوحدة بنتيجة (6-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال رونالدو، عبر فضائية SSC، "أنا سعيد، والأهم من الأرقام أن الفريق لعب بشكل جيد، منحنا لجمهورنا مباراة جميلة بأهداف كثيرة، وأقول دائمًا إن الأرقام القياسية تأتي بطريقة طبيعية، أنا لا أركض وراءها، هي من تركض ورائي، وأتطلع للوصول إلى 900 هدف، سواءً في الموسم الجاري أو المقبل".

وأضاف قائد النصر "أتمنى أن ننهي موسمنا بلقب آخر، كما بدأناه بلقب، ولكن الآن لدينا مباريات لنلعبها، وعلينا أن نستمر على منوال اللعب الجيد، علينا أن نرتاح، ثم نلعب بجدية، وسنرى ما يحدث في نهاية الموسم".

ورفع كريستيانو رصيده إلى 32 هدفًا، ليواصل الابتعاد في صدارة هدافي دوري روشن السعودي، بفارق 9أهداف عن مهاجم الهلال، ميتروفيتش، كما أصبح رونالدو على بعد هدفين، من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، كصاحب أكبر رصيد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي.

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وتمكن رونالدو من قيادة النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على الهلال في النهائي بنتيجة (2-1)، فيما يتجدد اللقاء بين عملاقي الرياض، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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