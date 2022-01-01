الأهلي يقترب من نجم الهلال السابق، والشرط الجزائي وسيلته لضم جناح الزمالك

كشفت صحيفة البلاد السعودية عن اقتراب الأهلي السعودي كثيرًا من التعاقد مع كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الإماراتي ونجم الهلال السابق خلال سوق الانتقالات الشتوية الذي فتح أبوابه اليوم السبت.

الفريق الجداوي يعيش وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي، وتسعى إدارته بقيادة ماجد النفيعي لدعم الصفوف جيدًا خلال يناير الجاري لمساعدة المدرب بيسنيك هاسي على الوصول للنتائج المطلوبة.

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كانت مصادر صحفية قد أشارت يوم أمس إلى اقتراب الفيصلي من صانع الألعاب البرازيلي، لكن البلاد أوضحت أن الأهلي قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب ويبدو الأقرب لضمه.

وأفادت الصحيفة كذلك أن المفاوضات مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك تسير جيدًا وأنه أحد الأهداف المهمة للأهلي في ميركاتو يناير، مشيرة إلى أن الحصول عليه لن يكون صعبًا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 2.5 مليون دولار.

الإعلامي عبد العزيز المريسل كان قد أشار في تغريدة يوم أمس إلى أن الأهلي اقترب من ضم أحد اللاعبين الجدد بنسبة 99%، لكنه لم يكشف عن هويته، فيما توقع المغردون أن يكون إدواردو الذي خاض مسيرة ذهبية مع الهلال.

يُشار إلى أن الأهلي مُطالب بتسديد ما يقرب من 75 مليون ريال سعودي حتى الـ26 من يناير الجاري للحصول على شهادة الكفاءة المالية ومن ثم قيد لاعبيه الجدد في قائمته المحلية.