الأهلي يضع طلبات خيالية للهلال .. والعويس كان يريد النصر!

حسم نادي الهلال التعاقد مع محمد العويس حارس مرمى الأهلي في صفقة انتقال حر، وهناك مفاوضات دائرة الآن بين الناديين من أجل شراء المدة المتبقية في عقده لكي يتمكن الحارس من المشاركة مع الزعيم.

وينتهي عقد العويس بنهاية الموسم الحالي، حيث يتبقى في عقده 6 أشهر، ويسعى الهلال لشراء هذه المدة لكي يتمكن العويس من المشاركة مع الفريق الأزرق خلال الفترة الحالية.

ما هي طلبات الأهلي المبالغ فيها لبيع المدة المتبقية من عقد العويس للهلال؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر مساحة بثها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن طلبات الأهلي لبيع المدة المتبقية في عقد العويس للهلال.

المريسل قال: "الأهلي يطلب الحصول على 8 مليون ريال، من أجل التنازل عن الفترة المتبقية في عقد محمد العويس للهلال، بالإضافة إلى الحصول على خدمات سعود عبد الحميد لنهاية الموسم على سبيل الإعارة".

وكان الهلال قد حسم التعاقد مع سعود عبد الحميد مؤخرًا في صفقة انتقال حر من نادي الاتحاد، حيث هناك رغبة أيضًا لشراء المدة المتبقية في عقده مع العميد.

محمد العويس كان مستعد لرفض الهلال من أجل النصر!

عبد العزيز المريسل نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أكد خلالها على أن من يقول بأن العويس رفض عرض النصر وفضّل الهلال ليست معلومات صحيحة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أي أحد يقول محمد العويس رفض عرض النصر وفضل الهلال، قولوا له أنت لا تقول المعلومات الصحيحة".

وتابع: "الصحيح أن العويس كان مستعد لرفض عرض الهلال من أجل النصر، ولكن النصر رفض يدفع أكثر من 6 مليون ريال، بعد أن رفضه في الصيف".

وشدد المريسل على أن العويس تم عرضه على النصر، وتم رفضه مرتين، مشددًا على أن المبالغ المالية التي كانت مطلوبة فيه يراها النصر مبالغ فيها.

اي أحد يقول #محمد_العويس رفض عرض #النصر و فضل #الهلال

قولوا له انت لا تقول المعلومات الصحيحة

و الصحيح

ان #محمد_العويس كان مستعد لرفض عرض #الهلال من أجل #النصر لكن #النصر رفض يدفع اكثر من 6 مليون بعد أن رفضه في الصيف

التفاصيل في المساحة بعد قليل 😘 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 9, 2022

اقرأ أيضًا ..

"الأهلي والاتحاد سيتحولان إلى "كمالة عدد" .. ما يحدث أصبح مستفزًا"

رسميًا | الضربات لا تتوقف .. العويس هلاليًا

الهلال حمى نفسه وورط اللاعب؟ .. مفاجأة جديدة في تجديد عقد كنو