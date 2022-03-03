كومان: لم أحصل على الوقت مثل تشافي ولابورتا اتهمه بنقص الخبرة!

قرر الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني قطع الفترة الطويلة من الصمت، ليشن هجومًا على إدارة "البلوجرانا" بقيادة جوان لابورتا رئيس النادي.

كومان رحل عن تدريب برشلونة في أكتوبر 2021 بعد فترة من تذبذب النتائج، ليتولى تشافي هيرنانديز منصف المدير الفني بعد أسبوع.

المدرب الهولندي أكد أنه يشعر بالألم، وأن رحيله عن تدريب برشلونة كان "أصعب لحظاتي كمدرب".

ماذا قال كومان؟

أجرى كومان مقابلة مع صحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية، وتحدث عن تعيين تشافي بقوله: "لابورتا أخبرني ألف مرة أن تشافي لن يدرب الفريق، لأنه يفتقر إلى الخبرة".

وأضاف: "لن تراني في كامب نو لفترة من الوقت، لا يمكنني فعل ذلك بعد، مع هذا الرئيس (لابورتا) لا يمكنني التظاهر بأن شيئًا لم يكن".

وتابع: "لم يمنحوني الوقت الذي منحوه إلى تشافي، الأمر لا يزال مؤلمًا بالنسبة لي".

وأردف: "كنت أعمل مع العديد من اللاعبين المصابين، والآن عاد بيدري إلى نسقه الفني والبدني، وكذلك عثمان ديمبيلي، يمكن رؤية كل شيء".

ما هو رأي كومان في تعاقدات برشلونة؟

كومان تحدث كذلك عن تعاقد برشلونة مع بيير إيميريك أوباميانج وفيران توريس وأداما تراوري وداني ألفيش بعد رحيله.

وقال الهولندي: "كنت سأحبهم أيضًا، لكنني سعيد للنادي، حيث أن الأمور تسير على نحو أفضل الآن، من الجيد أن أرى فرينكي دي يونج يلعب كرة قدم جيدة على الطراز القديم، ذلك منحهم الكثير من الجودة".

لماذا يلوم كومان نفسه؟

كومان ألقى باللوم على نفسه خلال المقابلة لأنه ربما كان يفكر كثيرًا في مصالح النادي وليس في نفسه، وأعرب عن أسفه لخسارة لاعبين مثل ليونيل ميسي.

وقال: "بإصرار من إدارة النادي وافقت على رحيل بعض اللاعبين لترتيب الأمور المالية، لكن بعد ذلك ترى أنهم تعاقدوا مع لاعب مقابل 55 مليون يورو بعد وقت قصير من التخلي عن ميسي"، في إشارة إلى تعاقد برشلونة مع فيران توريس.

وأضاف: "تتساءل حينها عما إذا كان هناك شيء آخر يحدث، لماذا اضطر ميسي إلى الرحيل من الأساس؟".

ما هو شعور كومان نحو لابورتا؟

وخلال المقابلة، تحدث المدرب الهولندي المخضرم عن علاقته مع جوان لابورتا بعد وصوله إلى رئاسة برشلونة في مارس من العام الماضي.

وقال كومان: "لم أكن مدرب لابورتا، كان لدي هذا الشعور منذ اللحظة الأولى، بعد الانتخابات لم يكن هناك تواصل أو الدعم الضروري من الإدارة".

وأضاف: "لم أهتم بالمال، أردت حقًا النجاح كمدرب لبرشلونة، وأن أفعل كل ما في وسعي، لكنني أدركت أن لابورتا يريد التخلص مني، لأنه لم يقم بتعييني".

واختتم كومان: "أخبرني آلاف المرات أن تشافي لن يكون مدربه، لأنه يفتقر إلى الخبرة، لكنه كان بحاجة إلى درع وشخص يختبئ خلفه".

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