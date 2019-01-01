لوشيسكو يطلب تأمين إدواردو من أنظار منافسيه

البرازيلي يعيش حالة كبيرة من التألق، ويتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري السعودي

بدأت حالة من القلق تسيطر على الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، بعدما تلقى البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الفريق، عدة عروض للرحيل عن الزعيم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

البرازيلي يعيش حالة كبيرة من التألق الموسم الجاري، توجت بحصد لقب دوري أبطال آسيا مؤخرًا، بجانب تصدره لقائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن بثمانية أهداف.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن لوشيسكو طلب تمديد عقد إدواردو مع الفريق من خلال تقرير فني تقدم به مؤخرًا إلى مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن إدارة القلعة الزرقاء ستفتح ملف التجديد مع اللاعب ووكيله خلال الأيام القليلة المقبلة، لإنهاء الملف قبل دخوله الفترة الحرة.

إدواردو ينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ووفقًا للوائح والقوانين فإنه يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل على أن ينضم له في نهاية الموسم.

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي.

وحتى الآن شارك لاعب الوسط البرازيلي في 129 مباراة مع الهلال، سجل خلالها 69 هدفًا وصنع 17 آخرين، بجانب حصده للقب الدوري المحلي مرتين، ولقب كأس الملك مرتين، ولقب وحيد بكأس ولي العهد ومثله في السوبر السعودي، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا 2019.