بعد المركز الرابع في مونديال الأندية.. ماذا ينتظر الهلال محليًا؟

الهلال حصل على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2019

انتهت مشاركة نادي الهلال السعودي في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر مؤخرًا، وحصل على المركز الرابع في ترتيب البطولة.

الهلال حقق الفوز على الترجي في الدور الثاني من البطولة، ومن ثم قدم مباراة أكثر من ممتازة أمام فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي ولكن خسرها.

وواجه الهلال نظيره مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث وتعادلا في الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، لتبتسم ركلات الترجيح للفريق المكسيكي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ماذا ينتظر الهلال من مواجهات في البطولات المحلية خلال الفترة المقبلة.

يبدأ الهلال مواجهته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الأيام المقبلة، بمواجهة الحزم ضمن الجولة الثالثة عشر من البطولة.

والإثنين بعد المقبل يواجه الهلال نظيره العدالة على ملعب الزعيم، ضمن الجولة الرابعة عشر، وبعدها يواجه الفيصلي في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وتعتبر أقوى مواجهة للهلال خلال المرحلة المقبلة هي أمام الأهلي يوم 7 يناير المقبل، على أرضه ووسط جماهيره ستكون مواجهة منافسة قوية في المراكز المتقدمة.

ويحتل الهلال في الوقت الحالي المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 9 مباريات فقط حيث حقق 6 انتصارات وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة وجمع20 نقطة، حيث مؤجل له 3 لقاءات، في حال الفوز بهم يصبح على القمة.