حسين عبد الغني تولى المسؤولية خلفًا لعبد الرحمن الحلافي

يرى الإعلامي الرياضي يوسف أبا الخيل أن أول قرار يجب على إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، اتخاذه خلال هذه الفترة هو إبعاد حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي.

الفتى الذهبي انتقده الكثيرون منذ توليه المسؤولية في العالمي، كان على رأسهم ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر السابق، الذي أكد أن تاريخه غير الانضباطي كلاعب، من المفترض أن يحول دون توليه أي منصب إداري.

عبد الغني دخل أيضًا في مشكلة في رجل أمن، عقب المباراة الأخيرة للفريق أمام الفيصلي، ووصل الأمر إلى مراكز الشرطة. (طالع التفاصيل)

وكتب أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي خطوات يراد منها إصلاح الأوضاع في النصر، لا تشمل إبعاد حسين عبدالغني، لا قيمة لها".

أي خطوات يراد منها إصلاح الأوضاع في #النصر، لا تشمل إبعاد #حسين_عبدالغني، لا قيمة لها.. — يوسف أباالخيل (@YabalkheiL) August 24, 2021

كان عبد الغني قد تولى مهام منصبه، بعد رحيل عبد الرحمن الحلافي، الذي رحل بعدما هاجمه الكثيرون وحملوه مسؤولية تراجع نتائج الفريق ومستواه خلال الموسم الماضي.

يذكر أن العالمي استهل مشواره في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز أمام ضمك برباعية مقابل هدف وحيد.

لكنه سقط في الجولة الثانية في فخ الهزيمة أمام الفيصلي، بثنائية مقابل هدف وحيد.

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