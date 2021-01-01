تطورات مفاجئة في الصفقة .. مصطفى محمد إلى جلطة سراي

محاولات كثيرة من أندية تركية لضم مهاجم الزمالك، لكن كان يتم رفضها في عهد مرتضى منصور

تحولت وجهة مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، سريعًا من الدوري الفرنسي إلى الدوري التركي من بوابة نادي جلطة سراي، الذي سيبدأ معه أولى خطواته الاحترافية.

خلال الفترة الماضية، كان الحديث منصبًا حول مفاوضات الأبيض مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذي كان متمسكًا بضم اللاعب حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يعلن الزمالك توقف المفاوضات نهائيًا ورفض إتمام الصفقة، بعد اتهامات النادي الفرنسي لبعض مسؤولي القلعة البيضاء بالرغبة في الاستفادة المالية من الصفقة بشكل شخصي.

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ووفقًا لقناة "a spor" التركي فإن المفاوضات بين جلطة سراي والزمالك شهدت تطورات سريعًا، إذ أن اللاعب سيتواجد غدًا الخميس، في العاصمة التركية "أسطنبول"، لإتمام إجراءات التعاقد.

أكثر من نادٍ تركي كان يرغب في ضم مصطفى محمد بالموسم الماضي إلا أن كافة العروض تم رفضها من مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء وقتها، في ظل الخلافات السياسية بين مصر وتركيا.

وحاولت مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك حاليًا، إثناء اللاعب عن الاحتراف الخارجي حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل، لكن كافة محاولاتهم باءت بالفشل أمام إصرار المهاجم على الرحيل.