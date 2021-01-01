أيمن حفني: أريد الاعتزال في الزمالك .. مستعد للانضمام بدون مقابل أو مران

أيمن حفني يتمنى الاعتزال بقميص نادي الزمالك

أصدر أيمن حفني لاعب نادي الزمالك السابق، بيانًا رسميًا، يتمنى فيه العودة إلى القلعة البيضاء مرة أخرى والاعتزال داخل جدرانها كونه محب للفارس الأبيض.

أيمن حفني ارتدى القميص الأبيض منذ عام 2014 حتى 2019، قبل أن ينتقل إلى مصر للمقاصة ومن بعده إلى المقاولون العرب.

وجاء بيان أيمن حفني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "كان فضل الله على كبير عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، ٤ بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى إحراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا".

وأضاف حفني: "بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم أكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".

وتابع: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح، أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبط بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي".

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وأردف حفني: "إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن أتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى، لا أود أن أضع المسؤلين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتمى لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".

وكان أيمن حفني من أبرز اللاعبين المهاريين في الدوري المصري الممتاز خلال السنوات الأخيرة، ولكن لم يحالفه التوفيق في بعض الأحيان.