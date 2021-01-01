مصطفى محمد: يقفون في طريقي رغم تلبيتي لكافة طلبات الزمالك!

مهاجم الزمالك يخرج عن صمته

أبدى مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، استيائه من تعامل اللجنة المسيرة لشؤون نادي الزمالك، مع ملف احترافه الخارجي، مؤكدًا أنه حتى الآن لم ينتقل إلى أي نادٍ أوروبي رغم محاولاته الكثيرة.

قناة تركية كانت قد زعمت صباح اليوم الأربعاء، أن اللاعب قد انتقل إلى نادي جلطة سراي التركي، على أن يتواجد غدًا الخميس في أسطنبول لإنهاء إجراءات التعاقد. (طالع التفاصيل)

ونفى مصطفى كل ذلك، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل ما يقال عني غير صحيح حتى الان لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصا انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ؟!".

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كل ما يقال عني غير صحيح حتي الان لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصآ انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ؟! — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) January 27, 2021

خلال الفترة الماضية، كان الحديث منصبًا حول مفاوضات الأبيض مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذي كان متمسكًا بضم اللاعب حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يعلن الزمالك توقف المفاوضات نهائيًا ورفض إتمام الصفقة، بعد اتهامات النادي الفرنسي لبعض مسؤولي القلعة البيضاء بالرغبة في الاستفادة المالية من الصفقة بشكل شخصي.

وحاول مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك حاليًا، إثناء اللاعب عن الاحتراف الخارجي حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل، لكن كافة محاولاتهم باءت بالفشل أمام إصرار المهاجم على الرحيل.

صاحب الـ23 عامًا لم يشارك الموسم الجاري مع الفارس الأبيض سوى في أربع مباريات، سجل خلالها هدفين، بينما تم استبعاده لفترة، لحين حسم مصيره من الاحتراف.