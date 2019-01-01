فيلانويفا مرصود من كولو كولو

اللاعب التشيلي أوضاعه في الاتحاد تسوء بسبب الانتقادات ورحيله اقترب

لم يعد مخفيًا على أحد اقتراب رحيل التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، عن صفوف العميد، في ظل تراجع مستواه مؤخرًا.

التشيلي تلقى عديد الانتقادات من الجمهور والنقاد، بجانب أن إدارة النادي نفسها بدأت مناقشة ملف رحيله مع الهولندي تين كات؛ المدير الفني، والذي يمنح اللاعب مهلة فقط حتى يناير المقبل، لإثبات نفسه من جديد.

معاملة خاصة لفيلانويفا ودا كوستا بالاتحاد

ووفقًا للصحفي كريستيان أفيلا سوتو براديو "ADN" فإن نادي كولو كولو التشيلي وضع فيلانويفا ضمن اهتماماته لتعويض رحيل اللاعب جيمي فالديس عن صفوف الفريق.

الصحفي كذلك أشار إلى أنه ورغم أن عقد فيلانويفا مع النادي الجداوي ينتهي بنهاية الموسم الجاري إلا أن الصفقة من المحتمل أن تتم في يناير في ظل حاجة الفريق التشيلي الملحة لخدماته، في ظل كثرة الإصابات به.

صاحب الـ33 عامًا كان قد ارتدى قميص النمور في صيف عام 2016 قادمًا من شباب أهلي دبي الإماراتي، في صفقة انتقال حر.

وقدم التشيلي أداءً رائعًا في مواسمه الأولى بالعميد، لكن ساءت أوضاعه منذ الموسم الماضي.

فيلانويفا شارك مع الاتحاد في 102 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 30 آخرين، بجانب حصده لكأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.