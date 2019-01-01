معاملة خاصة لفيلانويفا ودا كوستا بالاتحاد

الأحمدي باقٍ وجروجي ينتقل إلى القائمة الأساسية

منحت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، وجهازه الفني بقيادة الهولندي تين كات، ثنائي الفريق التشيلي كارلوس فيلانويفا، والمغربي مروان دا كوستا، مهلة شهر واحد، قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي في مصيرهما.

الأوضاع في النادي الجداوي ليست على ما يرام خلال الموسم الجاري، خاصة في ظل تراجع أداء اللاعب التشيلي بشكل ملحوظ ومع مخالفة المغربي للقواعد الانضباطية بالنادي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإنه تم وضع فيلانويفا ودا كوستا تحت المجهر خلال الشهر الجاري ولحين حلول الميركاتو الشتوي المقبل، على أن يتم تقييم الأول فنيًا والثاني فنيًا وانضباطيًا خلال هذه المدة.

وأوضحت مصادر الصحيفة أنه تم التأكد من بقاء المغربي كريم الأحمدي في صفوف العميد حتى نهاية الموسم، بجانب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

"الرياضية" أشارت كذلك أن تم الاستقرار على نقل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من لائحة الاستثمار إلى القائمة الأساسية بيناير، مع إبرام صفقتين أجنبيتين على الأقل.

يذكر أن وضع دا كوستا تحت المجهر يأتي لدعمه للأرجنتيني فيتشو؛ لاعب الفريق السابق، عقب إعلانه الرحيل عن صفوف الفريق وفسخ تعاقده، لعدم حصوله على مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

إدارة الاتحاد قرر تحويل دا كوستا للتدريب الانفرادي مع خصم جزء من مستحقاته، إلا أن اللاعب أعلن عودته للتدريبات الجماعية بالأمس، طالبًا من الجمهور دعم الفريق. (طالع التفاصيل)

فيتشو ليس اللاعب الأول الذي يفسخ تعاقده مع العميد بالموسم الجاري، فسبقه كذلك التشيلي لويس خيمينيز، بعدما تلقى تهديدات من الجمهور بالقتل، إثر مستواه غير الجيد.