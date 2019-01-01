الأهلي: لم نعرض دي سوزا للبيع

البرازيلي يستعد مع الراقي في معسكر النمسا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى أحمد بامعوضة؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي السعودي، ما تردد عن رحيل البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لاعب وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

البرازيلي كان قد انضم إلى الراقي في صيف عام 2018، قادمًا من فنربخشه التركي، ولا يزال عقده مستمرًا حتى صيف 2021.

وجاءت أنباء رحيل اللاعب، إثر الخلافات بين ناديي الأهلي وفنربخشه حول المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة، إلا أنها اتفقا مؤخرًا على طريق لدفع الدفعات المتبقية.

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وقال بامعوضة، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "كل ما أثير ليس له أي أساس من الصحة، ولم نعرض أو نفكر في بيع دي سوزا، استغربت مما تردد خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "دي سوزا مستمر معنا، ومضى من عقده في الراقي موسم واحد ويتبقى اثنان، وهو يستعد حاليًا مع الفريق في معسكر خارجي بالنمسا".

يذكر أن اللاعب كان قد غادر الرياض من قبل في إبريل الماضي، لعدم سداد النادي السعودي باقي قيمة الصفقة للنادي التركي، قبل أن يعلن الأهلي أنه قام بسداد المستحقات.

إعلان الأهلي تم نفيه من قبل النادي التركي في تصريحات لصحيفة "الحرية" التركية. (طالع التفاصيل)

وشارك صاحب الـ30 عامًا الموسم المنقضي مع الراقي في 18 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.