خاص | طلب جديد من النصر إلى الأهلي بشأن عسيري

طلبات النصر بشأن صفقة عسيري لم تنته بعد

أرسل مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، خطابًا رسميًا إلى نظيرتها بالنادي الأهلي الجداوي، بشأن صفقة عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الراقي.

العالمي كان قد نجح في الحصول على توقيع للاعب للانضمام لصفوفه في صفقة انتقال حر في يناير المقبل إلا أن النادي الجداوي قرر بعد ذلك الموافقة على بيع المتبقي من عقده للنصر، لينضم له في الصيف المقبل، ويستفيد الراقي من الناحية المادية.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن إدارة النادي العاصمي خاطبت مجلس النادي الجداوي، لطلب فسخ عقد عسيري قبل الخامس من سبتمبر المقبل بشكل عاجل.

ويرجع طلب العالمي لرغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في قيد اللاعب بالقائمة الآسيوية، التي يتحتم عليه تقديمها إلى الاتحاد القاري في السابع من سبتمبر المقبل.

بهذا الطلب ستكون مباراة الأهلي أمام أبها، ضمن الجولة الـ29 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هي الأخير لصاحب الـ26 عامًا مع الراقي.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال برصيد أربعة أهداف، متساويًا مع السد القطري؛ صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن يستأنف مبارياته القارية بملاقاة سباهان أصفهان الإيراني في 15 من سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.