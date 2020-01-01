خبير قانوني يكشف .. سبب غريب وراء تقليص عقوبة النصر

العالمي تم تغريمه 40 ألف ريال، ورئيسه 10 آلاف ريال

كشف الخبير القانوني أحمد الأمير عن سبب غريب وراء تقليص عقوبة نادي النصر السعودي، منتقدًا لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

لجنة الانضباط كانت قد قررت اليوم الخميس، تغريم صفوان السويكت؛ رئيس العالمي، 10 آلاف ريال سعودي، على إثر هجومه على لجنة الحكام عقب مباراة الكلاسيكو أمام الهلال (طالع التفاصيل)، بينما غُرم النادي 40 ألف ريال، نظرًا للبيان الذي طالب به بإقالة رئيس لجنة الحكام، على خلفية المباراة نفسها. (طالع التفاصيل)

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عارفين ليه لجنة الانضباط عاقبت النصر بمبلغ 40 الف ريال فقط؟، الإجابة؛ حتى لا يصبح القرار قابل للاستئناف ويتم الاستئناف ضده أمام ويلغى ليش؟، لأن اللجنة تغاضت سابقًا عن بيانات مماثلة وذلك خطأ إجرائي من قبل لجنة غير مختصة في القانون الرياضي".

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وأضاف: "لجنة الانضباط بقراراتها المتناقضة وتدخلها في صلاحيات لجان أخرى؛ لجنة الانضباط تثبت فشلها في تطبيق لوائح القانون الرياضي في اتحادنا!، مع احترامي وتقديري لكل اللجنة وأعضاءها، ولكن للاسف لا يوجد لديهم خبرات أو أي نشاط سابق في مجال القانون الرياضي".

الخبير القانوني تابع: "إذا كنت واثق من صحة قرارك الانضباطي، لماذا إذًا تغلظ العقوبة من خلال فرض أكبر غرامة؟، هل تخشى الاستئناف؟، من المفترض أن تكون الإجابة لا؛ لكن القرار يوحي بذلك، عدالة المنافسة وتساوي الفرص تفرض تطبيق اللوائح بحذافيرها وليس الخوف من الاستئناف، الأيادي المرتعشة لا تجلب العدالة".

واختتم: "تم فرض عقوبة غرامة مالية بمقدار 40 ألف لذلك القرار غير قابل للاستئناف، يصبح القرار قابل للاستئناف إذا كانت الغرامة المالية أكثر من 50 الف ريال، المادة التي عوقب عليها النصر تسمح بغرامة مالية الى 80 الف ريال، ليه 40 الف؟".

#لجنة_الانضباط



📌 عارفين ليه #لجنة_الانضباط عاقبة @AlNassrFC بمبلغ ٤٠ الف ريال فقط ؟



الإجابة ؛ حتى لا يصبح القرار قابل للاستئناف ويتم الاستئناف ضده أمام ويلغى



ليش؟



- لان اللجنة تغاضت سابقاً عن بيانات مماثلة وذلك خطا إجرائي من قبل لجنة غير مختصة في القانون الرياضي pic.twitter.com/tEA1O2iG8E — ⚖️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) August 27, 2020

يذكر أن الكلاسيكو انتهى بفوز الزعيم برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، خلف الزعيم صاحب الصدارة برصيد 63.