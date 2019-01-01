هل تقدم الأهلي السعودي بعرض لمحمود علاء؟ - أمير مرتضى يوضح

تقارير أكدت تواصل مسؤولي الراقي مع مدافع الأبيض في ظل رغبة جروس في ضمه

أوضح أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة تقديم الأهلي السعودي لعرض رسمي لضم محمود علاء؛ مدافع الفارس الأبيض ومنتخب مصر.

عدة تقارير صحفية أكدت بالأمس أن مسؤولي النادي السعودي تواصلوا مع المدافع المصري، رغبةً في استطلاع رأيه حول ارتداء قميص الراقي في ظل رغبة السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني الحالي للأهلي والسابق للزمالك، في ضمه. (طالع التفاصيل)

ونفى أمير مرتضى وصول إلى عرض سعودي رسمي لناديه بخصوص علاء خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه فكرة الاستغناء عن عناصر الفريق الأساسية غير مطروحة.

وقال المشرف على الكرة، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "لم تصلنا أي عروض رسمية بشأن علاء، وبشكل عام نحن نرفض المساس بالعناصر الأساسية في الفترة الحالية".

وأضاف: "ميتشو؛ المدير الفني للزمالك، هو من يحدد أولوياته واحتياجاته وفق رؤيته، وسنحدد كل شيء فيما بعد حين نناقش الاحتياجات في الوقت المناسب".

يذكر أن محمود علاء ارتدى القميص الأبيض في الميركاتو الصيفي بعام 2017، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2022.

وشارك المدافع بقميص الفارس الأبيض في 70 مباراة منذ قدومه، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع اثنين آخرين.

ويتواجد علاء حاليًا مع بعثة منتخب مصر في جزر القمر، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.