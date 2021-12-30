"الأفضل بالعالم" .. تشافي يطلب مهاجم ريال مدريد السابق في برشلونة

تدعيم خط الهجوم يعد أولوية لنادي برشلونة الإسباني، ومديره الفني تشافي هيرنانديز، وقد حدد "البلوجرانا" بالفعل المرشح الأول لتدعيم المركز 9 في الفريق.

ويبدو أن برشلونة قد وجه أنظاره الآن إلى هدف جديد تمامًا، يتمثل في ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد المعار إلى يوفنتوس الإيطالي.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن المحادثات بين برشلونة وموراتا ووكيله متقدمة للغاية، رغم أن العملية بين الناديين المعنيين لم تنته بعد.

لماذا يدعم تشافي التحرك لضم موراتا؟

وكشف التقرير أن تشافي هو من أعطى الدفعة الأولى للعملية، من خلال الاتصال مع موراتا ومعرفة وضعه.

واعترف الإسباني الدولي بأنه لا يشعر بالراحة حاليًا في يوفنتوس، وأنه سينتقل إلى برشلونة وعيناه مغمضتان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشافي أبلغ موراتا بأن الصفقة لن تكون مجرد تدعيم قصير الأجل، بل هي قرار استراتيجي يتجاوز فكرة الإعارة لستة أشهر.

ويعتبر تشافي أن موراتا واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ويقدر أيضًا تنوعه وقدرته على العمل وخبرته.

ماذا سيفعل موراتا للانتقال إلى برشلونة؟

الصحيفة الإسبانية كشفت أن موراتا يعرف بالفعل أن مصلحته حاليًا هي الرحيل عن يوفنتوس، الذي يبحث عن خيارات عديدة لتدعيم هجومه.

ومن المؤكد أن يقوم موراتا بخفض راتبه بصورة ملحوظة، يحصل على 10 ملايين يورو سنويًا، من أجل التكيف مع قواعد اللعب المالي النظيف التي تكبل برشلونة.

ويملك موراتا أيضًا علاقة مميزة للغاية مع عدد من لاعبي برشلونة، وعلى رأسهم سيرجيو بوسكيتس، وبيدري، وأنسو فاتي، وجوردي ألبا، ولن يواجه مشكلة في التكيف مع غرفة الملابس.

كيف يمكن أن تتم الصفقة؟

صحيفة "as" كشفت أن صفقة تعاقد برشلونة مع موراتا قد تتم بسلاسة غير عادية.

وأشارت إلى أن برشلونة يملك بالفعل ورقة في صالحه، تتمثل في بند إلزامية الشراء بقيمة 40 مليون يورو، الذي يجب على أتلتيكو مدريد دفعه في الصيف المقبل للحصول على خدمات أنطوان جريزمان بشكل دائم.

فيما توصل أتلتيكو لاتفاق مع يوفنتوس للحصول على 40 مليون يورو في نهاية الموسم إذا ما أراد "البيانكونيري" الاحتفاظ بخدمات موراتا.

لذلك يمكن أن يتم الأمر بكونها عملية تبادلية متوازنة، دون دفع أي أموال من الجانبين.

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