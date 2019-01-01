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الاتفاق السعودي يفكر في عدم التعاقد مع حسين السيد

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هل يرحل حسين السيد عن الاتفاق؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يدرس مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، عدم التجديد للمصري حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق، والمعار من الأهلي المصري.

حسين السيد كان قد أعير من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2018، قادمًا من الأهلي المصري لمدة موسم ونصف.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتفاق لن تطلب شراء حسين السيد من الأهلي المصري لسببين.

السبب الأول هو احتمالية خفض اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل.

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أما السبب الثاني هو التخوف من مغالات إدارة الأهلي المصري ماديًا عند الانتهاء من إعارته للاعب بنهاية الموسم الجاري.

ولذلك يفكر نادي الاتفاق في ضم ظهير أيسر سعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلًا لحسين السيد.

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