أليو سيسيه: إيقاف ماني قد يكون شرًا يحمل الخير

تصريحات مدرب السنغال قبل مواجهة تنزانيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد منتخب السنغال لافتتاح مشواره في كأس أمم أفريقيا 2019 بمواجهة تنزانيا، وهي المباراة التي سيغيب عنها ساديو ماني للإيقاف.

المدرب ألو سيسيه تحدث خلال المؤتمر الصحفي مؤكدًا أن إيقاف ماني وغيابه قد يكون "شرًا يحمل الخير" للاعب والمنتخب.

إذ قال "ماني لعب كثيرًا خلال العامين الأخيرين، أكثر من 50 مباراة في الموسم".

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"إيقافه قد يكون شرًا يحمل الخير، وإن كنت أفضل تواجده في الملعب عن غيابه".

المدرب أضاف حول المرشحين للفوز بالبطولة "أن تكون الأول في الترتيب لا يضمن لك الفوز بالبطولة، إذ لم تكن فرنسا الأولى قبل كأس العالم وقد تُوجت به".

أضاف "الجزائر من المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، العديد لا يتحدث عن هذا لكن امتلاك لاعب في قائمتك تُوج بالكرة الذهبية يعني الكثير".

يُذكر أن السنغال تلعب في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر وكينيا وتنزانيا.