الاتحاد يتحرك مبكرًا لإنهاء الكفاءة المالية الصيفية

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022.

الاتحاد حُرم من دوري أبطال آسيا بسبب أزماته المالية

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن عن حرمان نادي الاتحاد من المشاركة في بطولة دوري الأبطال، بعد قرار لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي، والتي تم نشرها يوم 30 أكتوبر 2021.

ولم ينجح نادي الاتحاد في استخراج الرخصة الآسيوية من لجنة التراخيص في الدوري السعودي للمحترفين، من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا.

لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي، رفضت استئناف الاتحاد، بسبب عدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي 2021-2022، من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتقرر أن يشارك نادي التعاون في دوري أبطال آسيا بدلًا من الاتحاد، رفقة الهلال والشباب والفيصلي، بعد احتلاله المركز الرابع من النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يقترب من الكفاءة المالية الصيفية

وأكد الإعلامي الرياضي ماجد هود، على أن نادي الاتحاد اقترب من استخراج شهادة الكفاءة المالية، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، لكي يتمكن العميد من ضم وقيد لاعبين جدد.

هود كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن اقتراب حصول الاتحاد على الشهادة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "اقتربت الإدارة من إغلاق شرط رواتب اللاعبين، التي تخص استخراج شهادة الكفاءة المالية الصيفية".

في #الاتحاد..



• اقتربت الادارة من اغلاق شرط رواتب اللاعبين التي تخص استخراج شهادة الكفاءة المالية الصيفية..@ariyadhiah pic.twitter.com/leoRolMfBM — ماجد هود (@majed_ma_10) March 19, 2022

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