ما سبب حرمان الاتحاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا؟ ومن بديله؟

خبر كالصاعقة بالنسبة لعشاق الاتحاد، فتعرف على سبب حرمان الفريق من المشاركة بالنسخة القادمة من دوري أبطال آسيا...

تأكد رسميًا عدم مشاركة الاتحاد في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بعد قرار لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي، التي نشرته مساء اليوم السبت 30 أكتوبر 2021.

الاتحاد هذا الموسم، يعيش مرحلة استفاقة وينافس على صدارة الدوري، إلا أن خبر لجنة تراخيص الأندية وقع كالصدمة على عشاق العميد، ليحرمهم من المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا.

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وكان الاتحاد في الموسم الماضي، أنهى الدوري السعودي للمحترفين، وهو في المركز الثالث، والذي يؤهله إلى المشاركة في البطولة الآسيوية، برفقة الهلال والشباب، والفيصلي.

وليس الاتحاد وحده من تم حرمانه من المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بل تم حرمان النصر والأهلي والعديد من الفرق الأخرى، من لجنة التراخيص.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على سبب حرمان الاتحاد والنصر والأهلي من المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ما سبب حرمان الاتحاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا؟

فشل الاتحاد والنصر في استخراج الرخصة الآسيوية، للمشاركة في دوري أبطال آسيا من لجنة التراخيص في الدوري السعودي للمحترفين، وكانت إدارة الفريقين قد تقدمتا باستئناف ضد القرار بأمل الحصول على الرخصة واللعب في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولكن الاستئناف تم رفضه.

📋 لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة المحترفين تؤيد قرار لجنة تراخيص الأندية 🔗⤵️https://t.co/9heQXPSYFc pic.twitter.com/I1TOwpmlAP — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 30, 2021

لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي نشرت بيانًا رسميًا يوم السبت أوضحت خلاله أنها قبلت استئناف الاتحاد شكلًا ورفضته موضوعًا، وذلك بعد الاطلاع على التقرير المقدم من إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحًا تفصيليًا لأسباب الرفض المستندة على عدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي 2021-2022 المصادق عليها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

من بديل الاتحاد في المشاركة بدوري أبطال آسيا؟

بعد قرار لجنة التراخيص بحرمان الاتحاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، تقرر مشاركة التعاون في النسخة القادمة من البطولة، برفقة الهلال والشباب، والفيصلي، بعد احتلاله المركز الرابع في النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن يشارك سكري القصيم، في البطولة الآسيوية بداية من الملحق لنسخة 2021-2022.

ما هي الأندية السعودية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية؟

حصلت سبعة أندية سعودية على الرخصة الآسيوية، وعلى رأسهم الهلال، الفيصلي، الشباب، التعاون، ضمك، الفتح، بالإضافة إلى الاتفاق.

على الجانب الآخر، فشلت تسعة أندية الحصول على الرخصة، التي لم تستطع إيفاء شروط الرخصة، والتي تتضمن معايير إدارية ومالية وقانونية بجانب البنية التحتية.

يترأس الاتحاد والنصر والأهلي قائمة الأندية التسعة التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية، ومعهم الرائد والباطن وابها والقادسية والعين والوحدة.