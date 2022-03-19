رغم الاعتذار .. لجنة الانضباط تدرس معاقبة الاتحاد!

أكدت تقارير صحفية، على أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، فتحت تحقيقًا مع إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على خلفية البيان الذي تم إصداره يوم الأربعاء الماضي، تمهيدًا لاتخاذ عقوبات.

ما هي تفاصيل أزمة الاتحاد ولجنة الانضباط والأخلاق؟

وكانت هناك أزمة قد حدثت بين إدارة الاتحاد ولجنة الانضباط، بعد قرار الأخيرة بإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي بسبب تصريحاته الإعلامية التي هاجم فيها اللجنة.

حيث أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، يطالب فيه بحل لجنة الانضباط، مع الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل حل اللجنة وتشكيل لجنة جديدة، وذلك لرفضه قرارات تلك اللجنة.

ورد اتحاد الكرة السعودي على بيان الاتحاد ببيان آخر، يؤكد خلاله على استقلال جميع اللجان القضائية داخل الاتحاد، مطالبًا جميع الأندية السعودية بالامتثال للقرارات واحترامها. طالع التفاصيل

كيف اعتذر نادي الاتحاد عن البيان الذي أصدره؟

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا يعتذر فيه عن البيان الذي سبقه، وذلك بعد أن رد عليه اتحاد الكرة بضرورة الامتثال لقرارات اللجنة في ظل استقلاليتها.

نادي الاتحاد أكد خلال بيانه على أنه يحترم جميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية خاصة لجنة الانضباط والأخلاق، مشيرًا إلى أنه لم يشكك إطلاقًا في القرارات.

وقدم الاتحاد اعتذاره لاتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط والأخلاق عن البيان الذي طالب فيه بحل لجنة الانضباط والأخلاق. اقرأ التفاصيل كلها

لجنة الانضباط تحقق لإصدار العقوبات على إدارة الاتحاد

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قامت بفتح تحقيقًا مع إدارة نادي الاتحاد، على خلفية إصدارها بيانًا يوم الأربعاء الماضي به انتقاد لقراراتها.

وأضافت الصحيفة أن لجنة الانضباط والأخلاق تتجه لفتح تحقيق موسع لمعرفة حيثيات البيان الاتحادي ضد اللجنة وقراراتها.

ومن المتوقع أن يتم إصدار عقوبة الإيقاف والغرامة المالية بحق الشخص الذي كان وراء بيان نادي الاتحاد، مع إمكانية تخفيف العقوبة بعد بيان الاعتذار الذي أصدرته إدارة الاتحاد أمس الجمعة.

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