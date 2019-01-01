ضربة موجعة لدفاع الاتحاد بسبب زياد الصحفي

تأتي هذه الإصابة لتُزيد من معاناة العميد خلال الفترة الحالية

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد غياب المدافع زياد الصحفي، لفترة عن الملاعب بعد تجدد إصابة قديمة يعانيها، ومثل ذلك ضربة قوية لدفاع العميد خلال الفترة الحالية.

وتأتي هذه الإصابة لتُزيد من معاناة العميد خلال الفترة الحالية، حيث يُعد الصحفي أحد أهم لاعبي الفريق في الخط الدفاعي.

الفحوصات الطبية التي أجراها زياد الصحفي كشفت تعرض اللاعب إلى “كسر إجهادي” في الساق وذلك أثناء مشاركته في تدريبات فريقه قبل مواجهة الفيصلي الماضية ضمن الجولة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت التقارير إلى أن مدة العلاج للاعب ستمتد إلى أكثر من شهرين ومن ثم تأكد غيابه من المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون الاعتماد على اللاعبين عبدالله العمار، عمار الدحيم، ومحسن فلاتة، بعد رحيل دا كوستا، بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وواصل الاتحاد، أمس استعداده لمواجهة الفيحاء، حيث ركز المدرب الهولندي تين كات، على رفع المعدل اللياقي مع تجويد النواحي الهجومية، بينما يتوقع أن يحدث تغييرات كبيرة في التشكيل بعد الخسارة من الفيصلي 2/1 ضمن الأسبوع الـ 11 من دوري المحترفين.