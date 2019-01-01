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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الاتحاد لا يخسر أمام الأهلي في ديربي جدة خلال شهر مارس

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AL AHLI VS AL ITTIHAD
التفاؤل المتواجد عند جماهير الاتحاد يعود إلى اقامة المباراة في الأول من مارس
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تأمل جماهير نادي الاتحاد السعودي أن يسير التاريخ معها عند مواجهة الأهلي مساء اليوم في ديربي جدة.

الاتحاد يواجه الأهلي مساء اليوم ضمن قمة مباريات الجولة الـ21 من الجولة الـ22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التفاؤل المتواجد عند جماهير الاتحاد يعود إلى اقامة المباراة في الأول من مارس، وهو الشهر الذي يحمل الخير للعميد.

وخلال دوري المحترفين واجه الاتحاد نظيره الأهلي خمس مواجهات، انتصر في 4 مواجهات وتعادل في مواجهة.

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  شهر مارس ذكريات جيدة للاتحاديين خلال مواجهاتهم أمام غريمهم التقليدي الأهلي في ديربي جدة، حيث يلتقي الفريقان يوم الجمعة والذي يصادف الأول من شهر مارس.

متى تُقام مباراة ديربي جدة بمواعيد محترفي الأهلي والاتحاد؟

ويكفي القول أن أخر لقاءات الفريقين في مارس كانت عام 2012 حينما حقق الاتحاد الفوز بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي، وهو آخر فوز اتحادي في الدوري على غريمه التقليدي.

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