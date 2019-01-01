الاتحاد لا يخسر أمام الأهلي في ديربي جدة خلال شهر مارس

التفاؤل المتواجد عند جماهير الاتحاد يعود إلى اقامة المباراة في الأول من مارس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تأمل جماهير نادي الاتحاد السعودي أن يسير التاريخ معها عند مواجهة الأهلي مساء اليوم في ديربي جدة.

الاتحاد يواجه الأهلي مساء اليوم ضمن قمة مباريات الجولة الـ21 من الجولة الـ22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التفاؤل المتواجد عند جماهير الاتحاد يعود إلى اقامة المباراة في الأول من مارس، وهو الشهر الذي يحمل الخير للعميد.

🏆الدوري السعودي

💚💚 الأهلي 🆚 الاتحاد 🖤💛

⌛️ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

📍 جدة

🏟 الجوهرة

📺 KSA Sports



الديـــــــربـــــي 🔥 بأي لون ستكتسي عروس البحر الأحمر مساءً؟ هذا ما سنعرفه الليلة! 😎 pic.twitter.com/iutuhV0PWJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

وخلال دوري المحترفين واجه الاتحاد نظيره الأهلي خمس مواجهات، انتصر في 4 مواجهات وتعادل في مواجهة.

شهر مارس ذكريات جيدة للاتحاديين خلال مواجهاتهم أمام غريمهم التقليدي الأهلي في ديربي جدة، حيث يلتقي الفريقان يوم الجمعة والذي يصادف الأول من شهر مارس.

متى تُقام مباراة ديربي جدة بمواعيد محترفي الأهلي والاتحاد؟

ويكفي القول أن أخر لقاءات الفريقين في مارس كانت عام 2012 حينما حقق الاتحاد الفوز بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي، وهو آخر فوز اتحادي في الدوري على غريمه التقليدي.