الاتحاد يرد على "قنبلة كريم بنزيما" .. حقيقة اعتزال اللاعب في نهاية الموسم الحالي

خبر هز الشارع السعودي في الساعات الماضية..

رد نادي الاتحاد، على الخبر الذي تم وصفه بـ"القنبلة"؛ والذي يُفيد بـ"اعتزال" كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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شبكة "ريليفو" الإسبانية فجّرت قنبلة مدوية، صباح اليوم الإثنين، بتأكيدها أن بنزيما يتجه إلى عدم إكمال عقده مع الاتحاد، والذي يمتد حتى 30 يونيو 2026؛ من أجل "اعتزال" كرة القدم بشكل نهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزعمت الشبكة الشهيرة أن هذا القرار المفاجئ؛ يعود إلى شعور المهاجم الفرنسي بـ"التعب" من الروتين اليومي، والتدريب في طقس حار بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب رغبته في العودة للعيش بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

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وفي هذا السياق.. أكد مصدر اتحادي في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الإثنين، أن بنزيما لم يخبر أي مسؤول في النادي السعودي الكبير، برغبته في "اعتزال" كرة القدم نهائيًا، بختام الموسم الرياضي الحالي.

وكشف المصدر عن أن كريم بنزيما يركز مع الاتحاد، بشكل طبيعي للغاية؛ معتبرًا أن خبر "اعتزال" المهاجم الفرنسي مجرد تكهنات من جانب الشبكة الإسبانية، بخصوص مستقبل اللاعب.

بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في صفقة انتقال حر؛ وبعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن بنزيما الذي سيُكمل عامه الـ37، في التاسع عشر من الشهر الجاري، سجل 23 هدفًا وصنع 11 آخرين خلال 40 مباراة رسمية مع نادي الاتحاد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.