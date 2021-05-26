عقد البرازيلي ينتهي بحلول يونيو المقبل

كشف البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن أمر واحد يقف أمام تفعيل تجديد عقده مع العميد خلال هذه الفترة.

عقد البرازيلي مع النمور ينتهي بحلول يونيو المقبل، وكانت هناك شكوك خلال الفترة الماضية حول بقائه أو رحيله.

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مجلس إدارة النادي الجداوي برئاسة أنمار الحائلي عقد أكثر من اجتماع مع كاريلي خلال الأيام الماضية، وأكد المدرب أنه تم الاتفاق على التجديد.

وقال كاريلي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "كل الاجتماعات اتفقنا بها مع الإدارة على تجديد العقد، الإدارة لديها رغبة في بقائي وأنا كذلك، لكن ما زلنا ننتظر موافقة وزارة الرياضة على التجديد".

وأضاف: "حققنا الهدف الأساسي من الموسم الحالي ألا وهو ضمان مقعد آسيوي، ثم نبحث عن هدفنا الثاني في الجولة الأخيرة ألا وهو احتلال المركز الثاني، فلا يزال الأمل موجودًا بشكل كبير".

إعلان كاريلي بأنه سيجدد عقده مع النمور جاء بمثابة الصدمة لبعض الجماهير والنقاد، الذين طالبوا برحيله فور نهاية الموسم، بسبب ما سموه بالجمود الفني.

فيما كان يطالب بعض جماهير العميد ببقاء كاريلي في الموسم المقبل، كونه نجح هذا الموسم في انتشال الفريق من الكبوة التي مر بها على مدار موسمين، بل كونه كان منافسًا على اللقب هذا الموسم.

وحجز الاتحاد مقعدًا في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه أمام العين أمس الثلاثاء، بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النمور يحتلون حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشباب؛ صاحب الوصافة، وبفارق خمس نقاط عن الهلال البطل.