العميد أمامه مباراتين حتى نهاية الموسم الجاري

تلقت جماهير نادي الاتحاد السعودي صدمة من مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، قبل مواجهة العين، اليوم الثلاثاء.

العميد يستضيف العين في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتدور أزمة حول هذه المباراة منذ أيام، إذ حاول مسؤولو النادي الجداوي نقلها إلى ملعب آخر حتى يتمكن جمهوره من الحضور بصورة طبيعية، إلا أنه لم ينجح في الحصول على موافقات رسمية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبناءً عليه، أصدر مجلس الإدارة بيانًا رسميًا، أعلن خلاله أنه لن يتم بيع التذاكر في أرض الملعب، نظرًا لمحدودية الطاقة الاستيعابية لملعب الرديف، فقد قام المجلس بشراء كافة التذاكر من الموقع الإلكتروني، على أن يتم بيع جزء منها بالملعب، لكن فشل نقل المباراة حال دون ذلك.

وجاء نص البيان: "نظرًا لمحدودية الطاقة الاستيعابية لملعب رديف الجوهرة، حيث يتوفر فقط أقل من 200 مقعد لاستقبال الجماهير في مباراة الفريق اليوم أمام فريق العين، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فلن يكون هناك بيع للتذاكر في ملعب المباراة.

"وأكد مجلس الإدارة بأنه كان يتمنى أن تتاح الفرصة أمام الجماهير الاتحادية أسوة بجماهير الأندية الأخرى التي عادت للمدرجات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، لكن الظروف حالت دون ذلك".

البيان تسبب في غضب الجمهور ضد الإدارة، حيث اتهموا المجلس بالتقصير في التحرك لنقل المباراة مبكرًا، بجانب توجيه اللوم لها لشراء كافة التذاكر دون ترك جزء للبيع الإلكتروني.

فيما توعد آخرون مجلس الحائلي، مطالبين إياه بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، في ظل الأزمات الكثيرة التي عانى منها الفريق.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصافة، ومتفوقًا بثلاث نقاط عن صاحب المركز الرابع، ويسعى للحفاظ على مكانه من أجل التأهل مباشرةً إلى دوري أبطال آسيا.