بالأرقام - المحترفون يشعلوا صراع قمة الهدافين بالدوري السعودي

اشتعال المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستمر صراع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على اللقب في الجولات الأخيرة من الموسم الحالي الذي أصبح أكثر إثارة من السنوات الماضية.

قبل بداية الموسم الحالي، أتيح للأندية السعودية قيد 8 لاعبين أجانب، مما زاد المنافسة وقوة الفرق خلال مباريات النسخة الحالية من الدوري السعودي.

الصراع لم يكن فقط في ترتيب الدوري السعودي، بل انتقل إلى ترتيب الهدافين، واستحوذ اللاعبين الأجانب على المراكز الأولى من القائمة.

كاميروني وفرنسي ومغربي وسوري وأرجنتيني، سيطروا على أول 5 مراكز في قائمة هدافين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونرصد لكم خلال التقرير الحالي أرقام أول خمسة لاعبين في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ليندر تاوامبا - التعاون

يتصدر تاوامبا ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 هدفًا.

بافيتيمبي جوميس - الهلال

يحتل الأسد الفرنسي المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا.

عبدالرازق حمدالله - النصر

ويأتي المغربي حمدالله في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدفًا.

عمر السومة - أهلي جدة

وسجل السوري عمر السومة 16 هدفًا في الموسم الحالي ليحتل المرتبة الرابعة في ترتيب الهدافين.

كريستيان جوانكا - الاتفاق

احتل الأرجنتيني جوانكا المركز الخامس في ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفًا.

ناصر الشمراني سجل 126 هدفًا منذ بداية عصر الاحتراف في الدوري السعودي.



بو علي سيظل واحدًا من أبرز المهاجمين الذين مروا على دورينا.🌟 pic.twitter.com/Y2nHIQGyUB

— موقع قول السعودي (@GoalSA) March 9, 2019