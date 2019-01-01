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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بالأرقام - المحترفون يشعلوا صراع قمة الهدافين بالدوري السعودي

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اشتعال المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

يستمر صراع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على اللقب في الجولات الأخيرة من الموسم الحالي الذي أصبح أكثر إثارة من السنوات الماضية.

قبل بداية الموسم الحالي، أتيح للأندية السعودية قيد 8 لاعبين أجانب، مما زاد المنافسة وقوة الفرق خلال مباريات النسخة الحالية من الدوري السعودي.

اختيارات المحررين

الصراع لم يكن فقط في ترتيب الدوري السعودي، بل انتقل إلى ترتيب الهدافين، واستحوذ اللاعبين الأجانب على المراكز الأولى من القائمة.

كاميروني وفرنسي ومغربي وسوري وأرجنتيني، سيطروا على أول 5 مراكز في قائمة هدافين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونرصد لكم خلال التقرير الحالي أرقام أول خمسة لاعبين في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاوامبا

ليندر تاوامبا - التعاون

يتصدر تاوامبا ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 هدفًا.

جوميز

بافيتيمبي جوميس - الهلال

يحتل الأسد الفرنسي المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا.

عبد الرزاق حمدالله

عبدالرازق حمدالله - النصر

 ويأتي المغربي حمدالله في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدفًا.

السومة

عمر السومة - أهلي جدة

وسجل السوري عمر السومة 16 هدفًا في الموسم الحالي ليحتل المرتبة الرابعة في ترتيب الهدافين.

جوانكا

كريستيان جوانكا - الاتفاق

احتل الأرجنتيني جوانكا المركز الخامس في ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفًا.

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