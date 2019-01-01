فيلانويفا: لولا الطرد لهزمنا الهلال وما حدث من جمهور الاتحاد غير مقبول

التشيلي مستاء من رد فعل الجماهير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ محترف اتحاد جدة السعودي، أن هزيمة الفريق أمام ضمك هي ما أثر على النتائج بشكل كبير وتسبب في الهزيمة أمام الهلال مرتين متتاليتين، مطالبًا الجماهير بالصبر ودعم العميد.

العميد تلقى الهزيمة اليوم السبت، أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي في غضون أيام التي يتلقاها النمور أمام الأزرق، بعد الخسارة بالنتيجة نفسها في دور إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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وقال فيلانويفا، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "نحن لا نزال في بداية الدوري، لكن هزيمة ضمك أثرت علينا في بقية المباريات، الهزيمة أمام الهلال ممكنة ومن الممكن أن يتقبلها الجميع، لكن الهزيمة أمام ضمك صعبة وغير مقبولة".

وأضاف: "لم ندخل المباراة بالشكل المتوقع واستمر الوضع لمدة 30 دقيقة، لكن بعدما تمكننا من تسجيل هدفنا، صنعنا عدة فرص كان من الممكن أن نفوز بها، لكن الكارت الأحمر لعبد الإله المالكي أثر علينا كثيرًا بشكل مباشر وكان الخلل واضح بعدها".

التشيلي تابع: "مدربنا تمكن من قراءة المباراة جيدة، وقام بنقلي إلى اليسار من أجل التغطية مع سعود، وكان فرصة جيدة لي حتى استلم بشكل جيد وخلق عدة فرص، لكن الهزيمة في الأخير واردة، بالموسم الماضي في دورة كاملة حصدنا ست نقاط فقط، والآن نحن لا نزال في بداية الدوري لذلك ما حدث من الجمهور غير مقبول، عليهم الصبر وسنتحسن في المستقبل، لكن إذا لم يصبروا فلن يتحسن، من المحزن أنهم لم يصبروا ونحن في البداية".

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واختتم: "الفرصة لا تزال أمامنا للمنافسة بقوة على اللقب، أمامنا مباراتين مقبلتين أمام الشباب والتعاون، حصولنا على أي ثلاث نقاط سيعيدنا للمنافسة، الأهم أن نكون أقوياء، الجميع الآن ينتقد اللاعبين، ونحن لن ننتبه، سنكون وحدة قوية في الغرف المغلقة حتى تمر هذه الفترة، وسنعود للمنافسة بقوة".

يذكر أن رصيد الاتحاد تجمد عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في المركز الـ14، بينما تصدر الهلال جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.