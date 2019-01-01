أرقام متقاربة تُشعل مواجهة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي

التقى فريقا الاتحاد والفيصلي 18 مرة في دوري المحترفين السعودي

تختتم اليوم مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى “ضمك والفيحاء، بينما يستضيف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” فريق الاتحاد منافسه الفيصلي.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام المباراة :

اا – فاز الاتحاد 8 مرات مقابل 6 مرات للفيصلي وهناك 4 حالات تعادل بينهما.

فاز الاتحاد مرتين فقط في 9 مباريات بيتية لعبها أمام الفيصلي في دوري المحترفين السعودي (ت 4 خ 3)، ولم يفز نهائياً في آخر 4 استضافات (ت 2 خ 2).

لم يفشل أي فريق في التسجيل في المباريات التسع التي لعبها الاتحاد على أرضه أمام الفيصلي في دوري المحترفين السعودي – سجل كل فريق مجموع 19 هدفاً خلالها.

فاز هينك تين كات في أول مباراة له كمدرب للاتحاد في دوري المحترفين السعودي (2-1 على الاتفاق في الجولة الماضية) – آخر مدرب للاتحاد فاز في أول مباراتين له مع الفريق في المنافسة كان جوزيه لويس سييرا في أول فترة تدريبية له في أغسطس 2016 (فاز في أول 3 مباريات حينها).

خسر الاتحاد 3 مرات في آخر 4 مباريات بيتية لعبها في دوري المحترفين السعودي (ف 1)، بعد فوزه في 5 استضافات سابقة على التوالي.

حافظ الاتحاد على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي، ولم يحافظ عليها نهائياً في آخر 12 – الفتح فقط يخوض سلسلة أسوأ بين فرق المنافسة الحالية (13).

خسر الفيصلي 3 مرات في آخر 4 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (ف 1)، بعد تجنبه الخسارة في أول 6 مباريات لعبها هذا الموسم في المنافسة (ف 4 ت 2).

سجل الفيصلي 5 أهداف عن طريق مدافعين هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، أكثر من أي فريق آخر – 4 من أهداف الفريق الخمسة الماضية في المنافسة سجلها لاعبون في خط الدفاع.

ساهم إيمليانو فيتشيو في إحراز 6 أهداف هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (سجل 3 صنع 3)، حاصداً 7 نقاط لفريق الاتحاد منها، أكبر عدد بين لاعبي المنافسة هذا الموسم.

ساهم لاعب الفيصلي لوزينيو في إحراز 9 أهداف في 6 مباريات لعبها أمام الاتحاد في دوري المحترفين السعودي (سجل 5 صنع 4)، خصمه المفضل في المنافسة، مساهماً في إحراز هدف واحد على الأقل في كل لقاء.