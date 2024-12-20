كشف حالة لاعب الاتحاد بعد خروجه أمام النصر على "نقالة" .. وطلال حاجي يقترب من هذا الفريق!

كواليس جديدة من داخل نادي الاتحاد..

أثار أحد لاعبي نادي الاتحاد، "قلق" جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته ضد التصر العماني، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد فاز (4-1) على النصر، في مباراة ودية أقيمت بصلالة العمانية، على هامش فترة توقف المسابقات المحلية بالسعودية؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج "السادسة العشرون".

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وشهدت المباراة إصابة معاذ فقيهي، ظهير أيسر العميد الاتحادي، قبل دقائق قليلة من إطلاق صافرة النهاية، حيث تم إخراجه من أرضية الملعب عبر "النقالة الطبية"؛ وفقًا لصحيفة "الرياضية".

وحسب نفس الصحيفة، فإن إصابة فقيهي "طفيفة وغير مقلقة"؛ وذلك على الرغم من القلق الجماهيري، بعد إخراج اللاعب من أرضية الملعب عبر "النقالة".

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وعلى جانب آخر.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، دراسة إدارة نادي الاتحاد، العروض المقدمة إلى النجم الشاب طلال حاجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

الصحيفة كشفت عن ترحيب العميد بـ"الاستغناء" عن حاجي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ ولكن على سبيل الإعارة فقط، حيث ترفض بيعه نهائيًا، باعتباره مستقبل هجوم الفريق الأول.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من الفرق السعودية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع حاجي "17 سنة"؛ حيث يُعتبر نادي الرياض هو الأقرب حاليًا باعتباره الأكثر رغبة في حسم الصفقة، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت سابقًا، عن رغبة نادي أياكس أمستردام في التعاقد مع حاجي؛ إلا أن عدم بلوغ اللاعب السن القانوني "18 عامًا"، هو من عرقل الصفقة.