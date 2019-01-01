الاتحاد المصري: مسؤوليتنا غير كاملة عما حدث بالقمة لكن نعتذر للجماهير

الأهلي والزمالك خاضوا اللقاء وسط هطول الأمطار بغزارة على برج العرب مما تسبب في تزحلق اللاعبين طوال المباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه أحمد مجاهد؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاعتذار للجماهير عن الصورة السيئة التي خرج بها لقاء القمة 117 بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن ملعب برج العرب لن يستضيف مباريات بعد اليوم وحتى كأس أمم أفريقيا 2019.

القمة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 بالدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد هطول الأمطار بغزارة على الملعب في الوقت الذي لم يكن هناك التجهيزات الكافية للتعامل مع مثل هذه الظروف، مما تسبب في خروج المباراة بصورة سيئة من الناحية الجمالية والفنية.

وقال مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "نحاول التنسيق مع الجهات الأمنية لاختيار ملاعب بديلة لبرج العرب، هذا الملعب تحمل الكثير بعد غلق عدد من الملاعب الأخرى، وحتى وإن كان هناك ظروف خاصة من ملاعب مغلقة واختيار الأمن لبرج العرب لاستضافة المباريات الكبرى إلا أن علينا أن نعتذر عن الصورة التي خرجت بها القمة 117 رغم أن مسؤوليتنا ليست كاملة عما حدث".

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وأضاف: "الاعتذار واجب لأن الجميع كان يتمنى أن تخرج القمة بأفضل ما يكون وعلى ملعب لائق من الناحية الفنية، وآن لبرج العرب ليستريح حتى يستعيد عافيته".

المتحدث باسم الجبلاية اختتم: "برج العرب لن يستضيف مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية المقبلة، لدينا العديد من الملاعب الجاهزة سيتم طرحها على الناديين وعلى الجهات الأمنية لاختيار إحداها، لكن ما يحول دون أن تكون الاختيارات كثيرة هي رغبة الاتحاد الأفريقي ألا يتم اختيار ملعب عدد مقاعده كبير في الوقت الذي لن يتم حضور عدد كبير من الجمهور، مما يعكس صورة غير جيدة عن مصر وأنها غير جاهزة قبل كأس أمم أفريقيا 2019".

يذكر أن مصر تستعد لاستضافة كأس أمم أفريقيا في الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.