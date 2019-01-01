الاتحاد الصيني لكرة القدم يصدر بيانًا بشأن جوزيه مورينيو

الاتحاد الصيني لكرة القدم ينشر بيانًا يؤكد من خلاله أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد وتشيلسي ليس على رادارهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نشر الاتحاد الصيني لكرة القدم بيانًا بشأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لكل من تشيلسي وريال مدريد يؤكد أنه ليس في حسابتهم.

جاء هذا عبر الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع "ويبو" الشبيه لتويتر في الصين، وأكد من خلاله أنه لم يحدث أي تواصل مع المدرب البرتغالي بهذا الشأن.

وكتب الاتحاد الصيني في البيان: "الأخبار المنتشرة في الوقت الحالي بأن الاتحاد الصيني لكرة القدم قد دعى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل تدريب الفريق الأول ليست بالصحيحة".

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وأضاف: "نوجه حديثنا للجماهير وللإعلام، من فضلكم لا تصدقوا تلك الأخبار المنتشرة حول ذلك الأمر في الساعات الأخيرة".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن المدرب البرتغالي في مفاوضات مع ريال مدريد قبل أن تؤكد "لا جازيتا" الإيطالية عن فشلها تمامًا في الساعات الأخيرة.

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جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد كان قد ودع كل من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في أسبوع واحد كما خسر الكلاسيكو وانحسرت أماله في المنافسة على لقب الدوري.