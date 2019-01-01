الاتحاد السعودي يرفض شكوى الهلال والفيحاء والحزم

بيان رسمي رفضه كافة الاحتجاجات التي تقدم بها الهلال والفيحاء والحزم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى الهلال والفيحاء والحزم، ضد أندية الوحدة والاتحاد وأحد، على خلفية وجود مخالفات في مشاركة بعض اللاعبين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن الاتحاد السعودي في بيان رسمي رفضه كافة الاحتجاجات التي تقدم بها الهلال والفيحاء والحزم.

وأكد اتحاد الكرة نظامية مشاركة جميع اللاعبين السالف ذكرهم، مع فرقهم، في مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

مرفوض مرفوض مرفوض بالثلاثة !👀

قرارات لجنة الانضباط التي صدرت منذ قليل جاءت كالآتي :



❌رفض احتجاج الهلال⁩ ضد الوحدة بشأن مشاركة محمد القرني.



❌ رفض احتجاج ⁧الفيحاء⁩ ضد الاتحاد بشأن مشاركة ناصر الشمراني .



❌ رفض احتجاج الحزم ضد أحد بشأن مشاركة عبدالله العويشير. pic.twitter.com/jqgNe7ZXNm — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 16, 2019

الهلال كان قد أحتج ضد مشاركة اللاعب محمد القرني مع الوحدة، في الوقت الذي قدم فيه كل من الحزم والفيحاء، شكوى ضد مشاركة عبدالله العويشير وناصر الشمراني، نجمي أحد والاتحاد.

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واعتمد اتحاد الكرة، النتائج التي تحققت في المباريات الثلاثة، حيث أن قبول الشكاوى، كان يعني اعتبار أندية الهلال والحزم وأحد، منتصرين أمام خصومهم.