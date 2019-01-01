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الاتحاد السعودي يرفض شكوى الهلال والفيحاء والحزم

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بيان رسمي رفضه كافة الاحتجاجات التي تقدم بها الهلال والفيحاء والحزم
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى الهلال والفيحاء والحزم، ضد أندية الوحدة والاتحاد وأحد، على خلفية وجود مخالفات في مشاركة بعض اللاعبين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن الاتحاد السعودي في بيان رسمي رفضه كافة الاحتجاجات التي تقدم بها الهلال والفيحاء والحزم.

وأكد اتحاد الكرة نظامية مشاركة جميع اللاعبين السالف ذكرهم، مع فرقهم، في مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال كان قد أحتج ضد مشاركة اللاعب محمد القرني مع الوحدة، في الوقت الذي قدم فيه كل من الحزم والفيحاء، شكوى ضد مشاركة عبدالله العويشير وناصر الشمراني، نجمي أحد والاتحاد.

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واعتمد اتحاد الكرة، النتائج التي تحققت في المباريات الثلاثة، حيث أن قبول الشكاوى، كان يعني اعتبار أندية الهلال والحزم وأحد، منتصرين أمام خصومهم.

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