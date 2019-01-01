جوميس وعمر السومة - لا أفضلية للثنائي الأشرس في الكرة السعودية

يطير الأهلي من جدة إلى الرياض لمواجهة الزعيم الهلالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تتطلع جماهير الكرة العربية عمومًا والسعودية خصوصًا مواجهة نارية تجمع بين فريقي الهلال والأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

ويطير الأهلي من جدة إلى الرياض لمواجهة الزعيم الهلالي على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في مباراة الذهاب.

وتُعد مباراة كلاسيكو الهلال والأهلي مباراة خاصة بين أفضل المهاجمين في الكرة السعودية خلال الموسم الحالي، بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال وعمر السومة مهاجم الأهلي.

ويٌقدم كلا اللاعبين مستوى فني أكثر من رائع خلال الموسم، حيث أصبح كلاهما نجم فريقه المفضل وصاحب القدم الذهبية.

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بمراجعة أرقام كلا اللاعبين نجد مفارقة غريبة، وهو التقارب الكبير في أرقامهم على جميع الأصعدة، وبالتأكيد توجد بعض الاختلافات ولكنها طبيعية في عالم كرة القدم، ويؤكد التقارب بينهما على القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها الثنائي.

عمر السومة

خلال الموسم الحالي شارك عمر السومة مع الأهلي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ20 مباراة، بمجموع دقائق وصل إلى 1576، وشارك في 17 من بداية المباراة و3 مباريات كلاعب بديل.

على صعيد الأهداف سجل السومة 16 هدف خلال الموسم، منهم 4 من ركلات جزاء، ووصل معدل تهديف اللاعب إلى هدف كل 98.5 دقيقة.

من ناحية التسديدات، سدد اللاعب 34 كرة بين القائمين والعارضة أمام المنافسين، بنسبة نجاح وصلت إلى 44.7% من إجمالي التسديدات.

وبالتأكيد لم تكن مهمة السومة تسجيل الأهداف فقط، وإنهما تمكن من صناعة 5 أهداف خلال الموسم، كما مرر 8 تمريرات حاسمة لزملائه، وسقط في مصيدة التسلل 16 مرة.

وحتى الآن قام اللاعب السوري بـ185 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح وصلت إلى 68.3%، كما قام اللاعب بـ9 مراوغات ناجحة.

بافتيمبي جوميس

المهاجم الفرنسي صاحب الأداء الرائع والمميز خلال الموسم الحالي، شارك في 23 مباراة خلال الموسم، بمجموع دقائق وصل إلى 1939 دقيقة، ولم يُشارك اللاعب كبديل إلا في مباراة واحدة فقط.

جوميس يحتل وصافة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 هدف، سجل 4 أهداف منهم بركلات الجزاء، ووصل معدل التهديف له هدف كل 114.1 دقيقة.

اللاعب الذي انضم للهلال الصيف الماضي سدد 39 كرة بين القائمين والعارضة على مرمى الخصوم، ووصلت نسبة نجاح التسديدات إلى 48.1%.

ومرر جوميس خلال الموسم الحالي 212 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 72.4%، وقام اللاعب بـ 9 مراوغات ناجحة.