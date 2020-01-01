رسميًا .. الاتحاد يعلن عن فترة غياب فهد المولد بسبب الإصابة

فهد المولد يغيب عن الاتحاد بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن فترة غياب السعودي فهد المولد نجم الاتحاد عن الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في لقاء العميد أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كان الاتحاد قد حقق الفوز على نظيره الأهلي، في ديربي جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين دون مقابل في أول فوز له بالموسم الحالي.

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وأعلن نادي الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن اللاعب خضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية لكشف مدى الإصابة وتحديد مدة غيابه خاصًة وأن قائد الفريق ويعد من أبرز نجوم العميد بالوقت الحالي.

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وأكد الاتحاد أن الفحوصات أسفرت عن غيابه لمدة 3 أسابيع مقبلة، من أجل تلقي العلاج والخضوع لبعض التدريبات التأهيلية من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

فهد المولد من أبرز اللاعبين داخل الاتحاد في الفترة الحالية، خاصًة وأن النادي يرغب في بداية مغايرة في الموسم الحالي بعد أن تهدد بالهبوط خلال الموسمين الماضيين.

الاتحاد حصل على 4 نقاط من 3 مباريات حقق فوزًا وتعادل وتلقى هزيمة، بعد مرور 3 جولات فقط خلال الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.